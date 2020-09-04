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  3. Beyaz Saray duyurdu: Kosova ve Sırbistan arasında ekonomik normalleşme anlaşması
04 Eylül 2020 Cuma 19:00 | Son Güncelleme:

Beyaz Saray duyurdu: Kosova ve Sırbistan arasında ekonomik normalleşme anlaşması

Beyaz Saray duyurdu: Kosova ve Sırbistan arasında ekonomik normalleşme anlaşması
AA

Beyaz Saray: Kosova ve Sırbistan liderleri, Başkan Donald Trump'ın da katıldığı törende "İki ülke arasında ekonomik normalleşme" anlaşmasını imzaladı.

Beyaz Saray, Kosova Başbakanı Avdullah Hoti ile Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in, ABD Başkanı Donald Trump'ın da katıldığı törende "İki ülke arasında ekonomik normalleşme" anlaşmasına imza attıklarını açıkladı.

AA'nın haberine göre, hafta boyunca Beyaz Saray'da iki ülke arasında devam eden müzakerelerin sonunda Kosova ile Sırbistan, ekonomik normalleşme konusunda anlaştı.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere tarafından duyurulan anlaşma için Oval Ofis'te Trump'ın da katıldığı imza töreni yapıldı.

Deere, açıklamasında, "Trump, Sırbistan ile Kosova'nın ekonomik normalleşme konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu. Dünyayı daha barışçıl ve müreffeh bir yer kılmak için bu Başkan'ın mümkün kıldığı bir başka tarihi anlaşma." ifadelerine yer verdi.

Kosova ve Sırbistan liderleri, önceki günlerde Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ile görüşmelere katılmış ve çeşitli konularda ilerlemeler sağlandığı bildirilmişti.

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