Belçika'da sokağa çıkma yasağı uygulaması yeniden başladı

Belçika'nın en yüksek alarm düzeyi olan 4. seviyeye geçmesiyle bugün sokağa çıkma yasağı başladı.

AA'da yer alan haberde Belçika'da yeni hükümet, günlük ortalama sayısı 6 bine yaklaşan COVID-19 vakaları nedeniyle yeni önlemlere başvurdu.

Başbakan Alexander de Croo, geçtiğimiz Cuma günü Belçika'nın en yüksek alarm düzeyi olan 4. seviyeye geçtiğini belirterek, hükümet yetkilileri ve uzmanların yer aldığı İstişare Komitesinin kararlarını açıkladı.

Buna göre, pazartesi gününden itibaren ülke genelindeki tüm restoran, kafe ve barlar dört hafta kapalı kalacak. Hükümet, iki hafta sonra kapatma kararını gözden geçirecek. Kapalı kalacak işletmeler, işçiler ve serbest çalışanlara devlet desteği sağlanacak.

Yine bu kapsamda dört hafta boyunca kafe, bar, restoranların kapatılması ve gece yarısından 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması gibi önlemler getirmeye karar verilmişti.

O yasağın uygulanmasına bu gece yarısı başlandı.

Belçika'nın bomboş sokaklarında sadece gazeteciler ve polisler bulundu.