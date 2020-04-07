Belçika'da koronavirüs vakası sayısı 22 bini aştı

Belçika Kriz Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede hastaneye kaldırılan kişi sayısının son 24 saatte 314 artarak 6 bin 12'ye yükseldiği belirtilirken, şimdiye kadar 80 bin 512 kişiye test yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, yoğun bakım ünitesindeki toplam hasta sayısının bin 260 olduğu, bunun da yüzde 56'lık bir doluluk oranına tekabül ettiği bildirildi.

COVID-19 görülen kişi sayısının son 24 saatte bin 381 artarak 22 bin 194 'e çıktığı bilgisi paylaşılan açıklamada, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının da son 24 saatte 162 olduğu belirtildi.

Diğer taraftan Flaman bölgesinde 1-4 Nisan tarihlerinde yaşlı bakımevlerinde 241 kişinin hayatını kaybettiğini duyuruldu.

Böylelikle ülke genelinde ölü sayısı 2 bin 35'e yükseldi.

Federal hükümetin borcu arttı

Belçika Federal hükümetinin borcunun mart ayında 10 milyar 189 bin euro artarak 414 milyar 657 bin euroya yükseldiği bildirildi.

Brüksel Havayolları, uçuşların 15 Mayıs'a kadar askıda olacağını açıkladı.

Hapishaneler alarm veriyor

Yerel basın ise COVID-19'un hapishanelerde yayılmaya başladığına dikkati çekti. En az 55 hapishanede vaka olduğu tespit edilirken, yaklaşık 30 gardiyanın da testlerinin pozitif çıktığı aktarıldı.

Cezalar artıyor

Diğer taraftan, hafta sonu hava sıcaklığının 22 dereceye ulaştığı Belçika'nın başkenti Brüksel'de polisin parklarda sosyal mesafe kurallarına riayet etmeyen ve araçla seyahat eden yaklaşık 500 kişiye, Anvers kentinde de 300 kişiye ceza kestiği açıklandı.

(AA)