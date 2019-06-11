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11 Haziran 2019 Salı 13:05 | Son Güncelleme: 11 Haziran 2019 Salı 13:05

Belçika'da İslamofobik mesaj atan kişiye hapis ve para cezası

Belçika'da İslamofobik mesaj atan kişiye hapis ve para cezası

Belçika'da sosyal medyada İslam karşıtı mesajlar yayımlayan bir kişi tecilli hapis ve para cezasına çarptırıldı.

Anvers Ceza Mahkemesi, Twitter hesabından Müslümanlara karşı "nefret dolu ve ırkçı" paylaşımlar yapan 65 yaşında bir kişiyi 10 aylık hapis ve 800 avro para cezasına çarptırdı.

Kararda, "Fidelio" ismiyle paylaşım yapan kişinin "Müslümanları öldürün, onlara karşı şiddet uygulayın." tarzında ifadeler içeren mesajlar paylaştığı belirtilerek, bunun hoşgörü ve eşit haklar ilkelerine dayanan toplum düzenine zarar verdiği kaydedildi.

Cezaya çarptırılan kişinin, sabıkası bulunmaması nedeniyle tecilli hapis kararı verildiği ifade edildi.

(AA)

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