Başkan Erdoğan-Trump görüşmesi ABD basınında! 'Hiçbir lider Erdoğan kadar istediğini elde edemedi'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşme ABD basınında yer buldu. New York Times gazetesi adına görüşmeyi takip eden Beyaz Saray muhabiri Michael Crowley'nin haberinin başlığında "Onun büyük hayranıyım." ifadesi yer aldı.

Crowley'nin yazısı, Barış Pınarı Harekatı sonrasındaki gelişmelere atıflar yapıyor. Beyaz Saray muhabiri, Türkiye'nin operasyonu ile bölge eksenli Amerikan siyasetinin rotasından çıktığını ancak Trump'ın, Erdoğan ile görüşmeleri sırasında, bu hususta, hissedilir bir tavır ortaya koymadığını savundu.

Yine New York Times gazetesinin editoryal görüş bölümünde kaleme alınan yazıda ise "Türk Cumhurbaşkanı'nın ziyaretinden Amerika Birleşik Devletleri tam olarak ne elde etti?" sorusu yer aldı.

Görüşmelerin "çok iyi ve verimli" geçtiği şeklindeki ifadeyi kanıtlayacak bir emare olmadığını savunan yazıda, S-400 sorununun "çözümsüz" kaldığı sonucu çıktığı da yazıldı.



SABAH