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  3. Bahreyn'in İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşmasına varacağı iddia edildi
03 Eylül 2020 Perşembe 13:10 | Son Güncelleme:

Bahreyn'in İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşmasına varacağı iddia edildi

Bahreyn'in İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşmasına varacağı iddia edildi

Körfez ülkesi Bahreyn'in, İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşmasına varacağı iddia edildi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ardından Körfez ülkesi Bahreyn'in de İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşmasına varacağı iddia edildi.

AA'nın İsrail'in Kamu Yayın Kuruluşu KAN'a dayandırdığı haberindeTel Aviv ile Abu Dabi arasında ilişkilerin normalleştirilmesi anlaşmasının imzalanmasının ardından Bahreyn'in de İsrail'i tanıyacağı öne sürüldü.

ANLAŞMA İÇİN TARİH VERİLDİ

Adı açıklanmayan İsrailli bir yetkiliye dayandırılan haberde, BAE ile İsrail arasındaki anlaşmanın bu ayın ortasında Washington'da imzalanmasının beklendiği ifade edildi.

ABD DIŞİŞLERİ BAKANI POMPEO BAHREYN'İ ZİYARET ETMİŞTİ

Arap ülkeleriyle İsrail arasında ilişkilerin normalleştirilmesi için Orta Doğu turuna çıkan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da Bahreyn'i ziyaret etmişti

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