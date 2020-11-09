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  • BAE'den tacizi örtbas hamlesi... Alkol ve evlilik dışı ilişki yasal oldu
09 Kasım 2020 Pazartesi 23:37 | Son Güncelleme:

BAE'den tacizi örtbas hamlesi... Alkol ve evlilik dışı ilişki yasal oldu

BAE'den tacizi örtbas hamlesi... Alkol ve evlilik dışı ilişki yasal oldu

BAE, alkol kullanımına ve evlilik dışı birlikteliklere izin vermeye hazırlanıyor. Daily Mail gazetesi, kararın Hoşgörü Bakanı Al Nahyan'ın bir İngiliz kadını taciz etmesinin ardından geldiğine dikkat çekti.

İsrail ile normalleşme anlaşması imzalayan Birleşik Arap Emirlikleri yeni bir reform paketini hayata geçiriyor. BAE yönetimi alkol kullanımına ve evlilik dışında kişilerin birlikte yaşamasına izin verileceğini açıkladı.

TACİZİN ARDINDAN GELDİ

Alkol ve özellikle evlilik dışı ilişkilerle ilgili söz konusu yasal düzenleme 69 yaşındaki Şeyh Nahyan Mubarak Al Nahyan’ın Abu Dabi’deki Hay Edebiyat Festivali’nin organizatörü olan İngiliz Caitlin McNamara’ya cinsel tacizde bulunmakla suçlamasının hemen ardından gündeme geldi.

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