Azerbaycan ordusuna direnemediler: İşgalci Ermenistan askerleri beyaz bayrakla teslim oldu

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, topraklarını işgalden kurtarmak için başlattığı operasyona ilişkin yeni görüntüler servis etti. Görüntülerde, Dağlık Karabağ'ı işgal eden bir grup Ermenistan askerinin teslim olma görüntüleri yer aldı.

DHA'da yer alan habere göre, Dağlık Karabağ bölgesinde ilerleyişini dört koldan sürdüren Azerbaycan, Dağlık Karabağ bölgesinin kuzey ve güney cephesini kuşattı.

Ermenistan işgali altındaki bölgede, Azerbaycan ordusunun operasyonuna direnemeyen bir grup Ermenistan askeri beyaz bayraklarla teslim oldu.