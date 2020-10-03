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03 Ekim 2020 Cumartesi 13:39 | Son Güncelleme:

Azerbaycan ordusuna direnemediler: İşgalci Ermenistan askerleri beyaz bayrakla teslim oldu

Azerbaycan ordusuna direnemediler: İşgalci Ermenistan askerleri beyaz bayrakla teslim oldu
DHA

İşgalci Ermenistan ordusu, Dağlık Karabağ bölgesinin kuzey ve güney cephesini kuşatan Azerbaycan ordusuna direnemedi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, beyaz bayrakla teslim olan bir grup Ermenistan askerinin fotoğraflarını paylaştı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, topraklarını işgalden kurtarmak için başlattığı operasyona ilişkin yeni görüntüler servis etti. Görüntülerde, Dağlık Karabağ'ı işgal eden bir grup Ermenistan askerinin teslim olma görüntüleri yer aldı.

DHA'da yer alan habere göre, Dağlık Karabağ bölgesinde ilerleyişini dört koldan sürdüren Azerbaycan, Dağlık Karabağ bölgesinin kuzey ve güney cephesini kuşattı.

Ermenistan işgali altındaki bölgede, Azerbaycan ordusunun operasyonuna direnemeyen bir grup Ermenistan askeri beyaz bayraklarla teslim oldu.

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