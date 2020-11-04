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  • Azerbaycan, işgalci Ermenistan'a ait bir SU-25 uçağını daha düşürdü
04 Kasım 2020 Çarşamba 16:36 | Son Güncelleme:

Azerbaycan, işgalci Ermenistan'a ait bir SU-25 uçağını daha düşürdü

Azerbaycan, işgalci Ermenistan'a ait bir SU-25 uçağını daha düşürdü

Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin işgalci Ermenistan'a ait saldırı hazırlığındaki bir SU-25 uçağını düşürdüğünü duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin işgalci Ermenistan'a ait bir SU-25 uçağını düşürdüğü bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, işgal altındaki öz topraklarını kurtarmak için kahramanca ve fedakârca mücadeleye devam ediyor. Ermenistan’a ait saldırı hazırlığındaki bir SU-25 uçağı daha düşürüldü. Böylece Ermenistan’a ait düşürülen uçak sayısı 7 oldu."

<p>Editör-Kurgu: Ezgi Aşık /<a href='mailto: ezgi.asik@turkmedya.com.tr'> ezgi.asik@turkmedya.com.tr

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