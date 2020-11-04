04 Kasım 2020 Çarşamba 16:36 | Son Güncelleme:
Azerbaycan, işgalci Ermenistan'a ait bir SU-25 uçağını daha düşürdü
Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin işgalci Ermenistan'a ait saldırı hazırlığındaki bir SU-25 uçağını düşürdüğünü duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin işgalci Ermenistan'a ait bir SU-25 uçağını düşürdüğü bildirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kahraman Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, işgal altındaki öz topraklarını kurtarmak için kahramanca ve fedakârca mücadeleye devam ediyor. Ermenistan’a ait saldırı hazırlığındaki bir SU-25 uçağı daha düşürüldü. Böylece Ermenistan’a ait düşürülen uçak sayısı 7 oldu."