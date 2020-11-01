  • $8,3465
  • 9,6728
  • 504.287
  • 1112.37
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Dünya
  • Azerbaycan işgalci Ermenistan askeri konvoyunu imha etti
01 Kasım 2020 Pazar 23:01 | Son Güncelleme:

Azerbaycan işgalci Ermenistan askeri konvoyunu imha etti

Azerbaycan ordusu, topraklarını işgalden kurtarmak için başlattığı operasyonda işgalci Ermenistan ordusuna ait bir askeri konvoyu imha etti.

Azerbaycan ordusu, topraklarını işgalden kurtarmak için başlattığı operasyonda Ermenistan ordusuna ait bir askeri konvoyu imha etti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 31 Ekim'de yerel saatle 17.00 civarında Hocavend istikametinde Ermenistan ordusuna ait konvoyun hareketinin tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, konvoyun aynı anda hem havadan hem de top atışıyla vurulduğu bildirildi. Ermenistan ordusuna ait araçlardan bazılarının imha edildiği, personelin de etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Bakanlık, saldırının görüntülerini de kamuoyu ile paylaştı.

Vurulan konvoyda Dağlık Karabağ'daki sözde Ermeni yönetimin başkanı Arayik Harutyunyan'ın da bulunduğu yönünde haberler paylaşıldı.

<p>Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Samsun programı, AK Parti Samsun İl Kongresi ve Samsun-Sivas

Başkan Erdoğan'a vatandaşlar yoğun sevgi gösterisinde bulundu

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.