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  • Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den AGİT Minsk Grubuna tepki: "30 yıl daha bekleyecek vaktimiz yok"
03 Ekim 2020 Cumartesi 11:47 | Son Güncelleme:

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den AGİT Minsk Grubuna tepki: "30 yıl daha bekleyecek vaktimiz yok"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den AGİT Minsk Grubuna tepki: "30 yıl daha bekleyecek vaktimiz yok"
AA

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun topraklarını işgalden kurtarmak için başlattığı operasyonu değerlendirdi. Aliyev, AGİT Minsk Grubunun 28 yıldır hiçbir sonuç elde edemediğini belirterek, "Bunları defalarca duyduk. 30 yıl daha bekleyecek vaktimiz yok. Sorun şimdi çözülmelidir." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Biz, 'durun, çalışacağız, müzakere yürüteceğiz, yardım edeceğiz" gibi beyanları dinleyecek durumda değiliz. Bunları defalarca duyduk. 30 yıl daha bekleyecek vaktimiz yok. Sorun şimdi çözülmelidir." dedi.

AA'da yer alan habere göre, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, El Cezire kanalına, Azerbaycan ordusunun topraklarını işgalden kurtarmak için başlattığı operasyonu değerlendirdi.

Dağlık Karabağ sorununun çözülmemesinin başlıca nedeninin Ermenistan'ın barıştan yana olmaması olduğuna işaret eden Aliyev, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin işgale kayıtsız şartsız son verilmesi gerektiği yönündeki 4 kararının Erivan yönetimince hiçe sayıldığını hatırlattı.

Aliyev, çözüm sürecini yürüten AGİT Minsk Grubunun 28 yıldır hiçbir sonuç elde edemediğini ifade ederek "Biz, 'durun, çalışacağız, müzakere yürüteceğiz, yardım edeceğiz" gibi beyanları dinleyecek durumda değiliz. Bunları defalarca duyduk. 30 yıl daha bekleyecek vaktimiz yok. Sorun şimdi çözülmelidir." diye konuştu.

Editör: Eda Cabul <a href='#0'>eda.cabul@turkmedya.com.tr</a>

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