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  • Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev açıkladı: 8 köy daha Ermenistan'ın işgalinden kurtarıldı
02 Kasım 2020 Pazartesi 15:21 | Son Güncelleme:

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev açıkladı: 8 köy daha Ermenistan'ın işgalinden kurtarıldı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev açıkladı: 8 köy daha Ermenistan'ın işgalinden kurtarıldı
AA

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Azerbaycan ordusunun 8 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardığını açıkladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun 8 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardığını duyurdu.

Aliyev, Twitter hesabından, "Muzaffer Azerbaycan ordusu, Cebrail'in Çaprand, Hacı İsaklı ve Goşa Bulak, Zengilan'ın Dere Giletağ ve Büyük Giletağ, Gubadlı'nın Işıklı, Murathanlı ve Milanlı köylerini işgalden kurtardı. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ, Azerbaycan'dır." paylaşımında bulundu.

Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'da 27 Eylül'de başladığı operasyonda, 4 kent merkezi, 3 kasaba ve 190 civarında köy ile bazı önemli tepeleri Ermenistan'ın işgalinden kurtarmıştı.

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