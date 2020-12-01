Avustralya ve Çin arasında fotoğraf krizi

Avustralyalı askerlerin Afganistan’da savaş suçu işlediğine dair iddiaları soruşturan Avustralya Savunma Kuvvetleri Genel Müfettişi (IGADF) tarafından hazırlanan rapor, 39 Afgan sivilin öldürüldüğünü ortaya koymuştu. Morrison, “son derece çirkin” paylaşımın hiçbir şekilde haklı gösterilemeyeceğini savunarak, “Çin Hükümeti bu paylaşımdan tamamen utanmalıdır” dedi.