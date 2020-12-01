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01 Aralık 2020 Salı 02:43 | Son Güncelleme:

Avustralya ve Çin arasında fotoğraf krizi

Avustralya ve Çin arasında fotoğraf krizi

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Çin'den, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien'in “Afgan çocuğun boğazına bıçak dayayan Avustralyalı asker” fotoğrafı paylaşımını silmesini talep etti.

Avustralyalı askerlerin Afganistan’da savaş suçu işlediğine dair iddiaları soruşturan Avustralya Savunma Kuvvetleri Genel Müfettişi (IGADF) tarafından hazırlanan rapor, 39 Afgan sivilin öldürüldüğünü ortaya koymuştu. Morrison, “son derece çirkin” paylaşımın hiçbir şekilde haklı gösterilemeyeceğini savunarak, “Çin Hükümeti bu paylaşımdan tamamen utanmalıdır” dedi.

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