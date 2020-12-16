Son dakika haberleri: Avrupa ülkelerinde koronavirüs salgınında son durum

Avrupa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında bilanço ağırlaşıyor. Birçok ülkede vakalar ve virüse bağlı ölümlerde artış büyük artışlar yaşanıyor.



İNGİLTERE

İngiltere'de Kovid-19'a karşı aşılama programının ilk haftasında 130 binden fazla kişinin aşılandığı bildirildi.

Öte yandan ülkede vaka sayısının en çok arttığı şehir olan başkent Londra'da salgınla mücadele kapsamında tüm otel, misafirhane, sinema, tiyatro ve barların yanı sıra paket servis yapanların haricindeki tüm kafe ve restoranlar kapatıldı.

FRANSA



Fransa’da son 24 saatte 11 bin 532 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 2 milyon 391 bin 447’ye ulaştığı bildirildi.

Son 24 saatte 314 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, toplam can kaybı 59 bin 72’ye yükseldi. Fransa’da korona virüs salgını ile mücadele kapsamında 30 Ekim’de başlayan sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından saat 20.00 ile 06.00 arası kısmı sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Öte yandan Fransa Başbakanı Jean Castex, ülkede koronavirüse karşı aşılamaya bu ay sonu başlayacaklarını belirtti.



ALMANYA



Toplamda 1 milyon 391 bin 86 vaka sayısının tespit edildiği Almanya’da toplam can kaybı ise 23 bin 544’e olarak açıklandı.

Birinci salgın dalgasına kıyasla çok daha az kontrollü ikinci bir salgın dalgasıyla karşı karşıya kalan Almanya, 10 Ocak’a kadar gerekli olmayan işletmelerin kapatılmasına karar verdi.

HOLLANDA



Hollanda’da toplam 628 bin 577 vaka sayısı tespit edilirken toplam can kaybının 10 bin 168’e yükseldiği bildirildi. Hollanda 15 Aralık’tan itibaren 5 hafta boyunca sokağa çıkma yasağı ilan etti.

BELÇİKA

Belçika'da koronavirüs salgınında toplam vaka sayısı 611 bin 422'ye ulaştı. Ülkedeki ölü sayısı ise 18 bin 178 olarak rapor edildi.



DANİMARKA

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, koronavirüs vaka sayısının ciddi orana ulaştığını, bu nedenle ülkenin Noel ve yılbaşında karantinada olacağını bildirdi.

Devlet Serum Enstitüsü tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 3 bin 692 kişide Kovid-19 tespit edildi. Hastanede Kovid-19 tedavisi görenlerin sayısı son 24 saatte 54 artarak 493'e yükseldi. Son 24 saatte 18 kişi daha Kovid-19’dan hayatını kaybetti, salgında hayatını kaybedenlerin sayısı toplam 975’e yükseldi.

Yaklaşık 5,8 milyon nüfusu bulunan Danimarka’da, 3 milyon 700 bin 510 kişiye 8 milyon 867 bin 957 test yapıldı.



İSVEÇ

İsveç’te Kovid-19 ile mücadelede "sürü bağışıklığı" stratejisinin başarısız olduğu ve huzurevlerindeki yaşlıların korunamadığı belirtildi.



Öte yandan Halk Sağlık Müdürlüğünün açıkladığı rakamlara göre, 10 milyon nüfuslu ülkede Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 7 bin 667'ye çıktı.

Ülkede vaka sayısı da 341 bin 29'a yükseldi. Vakaların yükselmesiyle başkent Stockholm'deki bütün hastanelerin yoğun bakım bölümleri doldu. Yoğun bakımlarda hemşire ve hasta bakıcı personelinin eksik olması nedeniyle hastaneler ilanla personel aramaya başladı.

NORVEÇ

Norveç'te salgın nedeniyle toplam vaka sayısı 41 bin 852'ye yükseldi. Ülkede salgının başından bu yana 395 kişi yaşamını yitirdi.

FİNLANDİYA

Finlandiya'da koronavirüs salgını nedeniyle toplam vaka sayısı 31 bin 459'a ulaştı. Ülkedeki ölü sayısı ise 446'a yükseldi.



İRLANDA

İrlanda'da Kovid-19 salgını nedeniyle vaka sayısı 76 bin 776'ya ulaştı. Ülkede salgının başından bu yana 2 bin 134 kişi yaşamını yitirdi.



İZLANDA

İzlanda'da koronavirüs nedeniyle toplam vaka sayıs 5 bin 571'e, ölü sayısı ise 28'e yükseldi.



İSPANYA

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, koronavirüs salgınında yeni vaka artışlarının "yeniden endişe verici düzeyde olduğunu" belirterek olası bir üçüncü dalgaya karşı İspanyolları uyardı.

İspanya'da bu zamana kadar toplam 1 milyon 762 bin 212 Kovid-19 vakası tespit edilirken, salgın nedeniyle 48 bin 401 kişi hayatını kaybetti.

PORTEKİZ



Portekiz Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'dan son 24 saatte 82 kişinin hayatını kaybettiğini ve 4 bin 720 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Ülkede Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 815'e, toplam vaka sayısı da 358 bin 296'ya çıktı.

İTALYA



İtalya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 680 artarak, 66 bin 537 oldu. Aktif Kovid-19 hasta sayısı 645 bin 706'ya, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da 2 bin 926'ya geriledi.

Bu arada, Başbakan Giuseppe Conte, uzmanlardan gelen uyarılar doğrultusunda koalisyon ortakları ve bölge yöneticileri ile Noel ve yılbaşı tatil dönemine yönelik ek önlemleri görüşüyor.

İtalyan basınına yansıyan haberlerde, tatil dönemi sonrasında ocak ayında salgında 3. dalgayla karşı karşıya kalmamak için, ülke genelinde 6 Ocak'a kadar daha sıkı tedbirler alınmasının hükümetin gündeminde olduğu belirtildi.

MALTA

Ada ülkesi Malta'da Kovid-19 salgınında vaka sayısı 11 bin 303'e, ölü sayısı ise 177'e ulaştı.

İSVİÇRE

İsviçre'de salgında toplam vaka sayısı 388 bin 828'e, can kaybı sayısı ise 6 bin 266'ya yükseldi.

AVUSTURYA

Avusturya'da koronavirüs salgını nedeniyle vaka sayısı 327 bin 679'a yükseldi. Ülkede salgının başından bu yana 4 bin 648 kişi hayatını kaybetti.



ÇEKYA

Çekya'da salgında vaka sayısı 586 bin 251'e, ölü sayısı ise 9 bin 743'e ulaştı.



MACARİSTAN

Macaristan'da koronavirüs salgınında vaka sayısı 285 bin 763'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 7 bin 237'ye yükseldi.



BULGARİSTAN

Komşumuz Bulgaristan'da koronavirüs salgını nedeniyle toplam vaka sayısı 184 bin 287'ye, ölü sayısı ise 6 bin 5'e yükseldi.



YUNANİSTAN

Yunanistan'da toplam vaka sayısı 126 bin 372'ye, can kaybı sayısı ise 3 bin 785'e ulaştı.



HIRVATİSTAN

Hırvatistan'da Kovid-19 salgınında vaka sayısı 179 bin 718'e yükseldi. Ülkede salgının başından bu yana 2 bin 778 ölüm rapor edildi.



BOSNA HERSEK

Bosna Hersek'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle toplam vaka sayısı 102 bin 330'a yükseldi. Ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı ise 3 bin 457 oldu.



BELARUS

Belarus'ta toplam vaka sayısı 164 bin 59'a, ölü sayısı ise 1282'ye yükseldi.

SIRBİSTAN

Sırbistan'da koronavirüs salgınında vaka sayısı 277 bin 248'e ulaştı. Ülkede salgının başından bu yana 2 bin 433 ölüm rapor edildi.



POLONYA

Doğu Avrupa ülkesi Polonya'da vakalardaki artış sürüyor. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 147 bin 446'ya, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 23 bin 309'a yükseldi.



UKRAYNA

Ukrayna’da son 24 saatte 10 bin 622 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 919 bin 704’e yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 264 artarak toplamda 15 bin 744’e çıktı.

ROMANYA

Romanya'da koronavirüs salgınında vaka sayısı 565 bin 758'e, can kaybı sayısı ise 13 bin 698'e ulaştı.



RUSYA

Rusya’da son 24 saatte 26 bin 509 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 2 milyon 734 bin 454’e yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 596 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 48 bin 564’e ulaştığını açıkladı.