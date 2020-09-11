Angelina Jolie'den ‘Yemen' bağışı

İki arkadaşın yardım kampanyasından haberdar olan Angelina Jolie, çocuklara “Sizden limonata alamadığım için üzgünüm ama yine de standınıza bağış yapmak isterim” yazılı not gönderdi. Ayaan’ın annesi Adeela Moosa, Jolie’nin ‘çok cömert bir bağışta bulunduğunu’ ifade etti. Kampanyada şimdiye kadar 67 bin sterlinden fazla para toplandı.