11 Eylül 2020 Cuma 01:13 | Son Güncelleme:
Angelina Jolie'den ‘Yemen' bağışı
Londra'da yaşayan 6 yaşındaki Ayaan Moosa ve Mikaeel Ishaaq, Yemen'e yardım etmek için limonata standı açtı.
İki arkadaşın yardım kampanyasından haberdar olan Angelina Jolie, çocuklara “Sizden limonata alamadığım için üzgünüm ama yine de standınıza bağış yapmak isterim” yazılı not gönderdi. Ayaan’ın annesi Adeela Moosa, Jolie’nin ‘çok cömert bir bağışta bulunduğunu’ ifade etti. Kampanyada şimdiye kadar 67 bin sterlinden fazla para toplandı.