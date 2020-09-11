  • $7,4525
  • 8,8225
  • 466.162
  • 1099.06
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
11 Eylül 2020 Cuma 01:13 | Son Güncelleme:

Angelina Jolie'den ‘Yemen' bağışı

Angelina Jolie'den ‘Yemen' bağışı

Londra'da yaşayan 6 yaşındaki Ayaan Moosa ve Mikaeel Ishaaq, Yemen'e yardım etmek için limonata standı açtı.

İki arkadaşın yardım kampanyasından haberdar olan Angelina Jolie, çocuklara “Sizden limonata alamadığım için üzgünüm ama yine de standınıza bağış yapmak isterim” yazılı not gönderdi. Ayaan’ın annesi Adeela Moosa, Jolie’nin ‘çok cömert bir bağışta bulunduğunu’ ifade etti. Kampanyada şimdiye kadar 67 bin sterlinden fazla para toplandı.

<p>Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, 'Kuzey Kıbr

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde SAT-SAS harekâtları devam ediyor

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

9 Eylül tarihli güncel reyting sonuçları yayında!

Dünyayı korkutan görüntü!

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.