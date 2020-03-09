Almanya'nın ‘göçmen çocuk' kararı endişelere neden oldu

Türkiye’nin göçmenleri durdurmama kararının ardından yüzbinlerce mülteci Avrupa kapılarına dayandı. Yunanistan sınırında büyük yığılmalara sebep olan göçmenler bir numaralı gündem konusu oldu.

ALMANYA’DAN ŞÜPHE UYANDIRAN KARAR

Yunanistan’ın sınırdaki göçmenlere uyguladığı şiddet tüm dünyanın gözleri önünde yaşanırken Almanya reşit olmayan göçmenleri kabul etme kararı aldı. Almanya’nın ‘göçmen çocuk’ kararı şaşkınlıkla karşılanırken bu kararla ilgili akıllarda soru işaretleri oluştu.

ENDİŞELERE NEDEN OLDU

Şüphe uyandıran bu karar sonrası göçmen çocukların Avrupa’da yaşadıkları zulümler gündeme geldi. Göçmen çocukların Avrupa’da cinsel istismar, insan kaçakçılığı, organ mafyasının eline düşme gibi durumlara maruz kalmaları kararın endişeyle karşılanmasına neden oldu.

‘KORUMA’ ZULMÜ

2016’da 63 bin çocuğun kaybolduğu Avrupa’nın çocuklara ilgisinin şüpheyle karşılanmasında ‘koruma’ adı altında çocukların ailelerinden koparılmasının da payı var. 2010-2018 arası 481.000 bin çocuğun ailelerinden koparıldığı Almanya’da, aralarında 100 bine yakın Türk ailenin de bulunduğu ebeveynler çocuğunu kurtarmak için hukuk mücadelesi veriyor.