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  3. Almanya'dan umutlu açıklama: Koronavirüsü kontrol altına aldık

Almanya'dan umutlu açıklama: Koronavirüsü kontrol altına aldık

Almanya'dan umutlu açıklama: Koronavirüsü kontrol altına aldık

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn “Bugün itibariyle salgın kontrol altında. Dinamik yayılmayı geriye çevirdik. Yeni vaka sayısı, özellikle günden güne yükseliş çizgisi net biçimde düştü. 12 Nisan tarihinden beri iyileşenlerin sayısı yeni hasta sayısını geçti” dedi.

Robert Koch Enstitüsü Başkanı Prof. Wieler ise “Yeniden bulaşı oranı 0.7’ye kadar düştü” dedi. Hükümet sözcüsü Steffen Seibert ise “Yeni vaka çizgisinin düşeceğine dair bir garanti yok. Tam tersine tehlike halen devam ediyor” dedi.


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