Almanya'dan umutlu açıklama: Koronavirüsü kontrol altına aldık

Robert Koch Enstitüsü Başkanı Prof. Wieler ise “Yeniden bulaşı oranı 0.7’ye kadar düştü” dedi. Hükümet sözcüsü Steffen Seibert ise “Yeni vaka çizgisinin düşeceğine dair bir garanti yok. Tam tersine tehlike halen devam ediyor” dedi.