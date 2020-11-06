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  • Almanya'dan Trump'a dikkat çeken mesaj: Amerika, tek adam şovundan fazlasıdır
06 Kasım 2020 Cuma 09:13 | Son Güncelleme:

Almanya'dan Trump'a dikkat çeken mesaj: Amerika, tek adam şovundan fazlasıdır

Almanya'dan Trump'a dikkat çeken mesaj: Amerika, tek adam şovundan fazlasıdır

ABD'de seçim sonuçları henüz netleşmezken, Almany Dışişleri Bakanı Heiko Maas'tan dikkat çeken bir açıklama geldi. Konuyla ilgili konuşan Maas, "Amerika, tek adam şovundan daha fazlasıdır." dedi.

ABD'de seçim sonuçları henüz netleşmezken, Almany Dışişleri Bakanı Heiko Maas'tan dikkat çeken bir açıklama geldi. Konuyla ilgili konuşan Maas, "Amerika, tek adam şovundan daha fazlasıdır." dedi.

Habertük'te yer alan habere göre, konuyla ilgili Funke'ye konuşan Maas, "Amerika, tek adam şovundan daha fazlasıdır. Bu tip durumlarda yangına körükle gidenler sorumsuzca davranıyor." ifadelerini kullandı.

"Şimdi bağımsızca tanınan sonuçlar belli olana kadar sakin kalma zamanı" diyen Maas, "Sonuçların kabul etme konusunda herkes önce itidal göstermeli" şeklinde konuştu.

Maas, "İşleyen bir demokrasi için düzgün kaybedenler, parlak kazananlardan daha önemlidir" dedi.

ABD'de Trump ile Biden'ın yarıştığı başkanlık seçimlerinde posta yoluyla gönderilen oylar tartışmalara neden oldu. Birçok eyalette başa baş giden seçimlerde mevcut başkan Trump, hile yapıldığını sürerek konuyu Yüksek Mahkeme'ye taşıyacağını açıkladı.

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