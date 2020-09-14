Almanya'dan Navalny'nin zehirlenmesine ilişkin yeni açıklama: İsveç ve Fransa'daki laboratuvarlar da doğruladı

Rusya'nın Tomsk kentinden 20 Ağustos'ta Moskova'ya dönerken uçakta fenalaşan ve zehirlenme şüphesiyle Omsk kentindeki bir hastaneye kaldırılan muhalif lider Alexei Navalny olayına ilişkin Almanya'dan yeni bir açıklama geldi. Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert yaptığı açıklamada, "Bundeswehr (Alman ordusu) laboratuvarında yapılan testlerin sonuçlarını İsveç ve Fransa'daki özel laboratuvarlar da doğruladı." dedi.

"SONRAKİ ADIMLAR İÇİN AVRUPALI ORTAKLARIMIZLA YAKIN TEMAS HALİNDEYİZ"

İHA'da yer alan habere göre, Navalny'nin zehirlenme olayının aydınlatılması için Rusya'ya seslenen Sözcü Seibert, "Rusya'ya zehirlenme olayının ortaya çıkarılması için daha önce yaptığımız çağrıyı yineliyoruz. Sonraki adımlar için Avrupalı ortaklarımızla yakın temas halindeyiz" dedi.

RUSYA, OPCW'DEN DEVREYE GİRMESİNİ TALEP ETMİŞTİ

Navalny'nin sinir gazıyla zehirlendiğinin açıklamasının ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, söz konusu durumun kanıtsız olduğunu ifade etmişti. Zaharova, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nden (OPCW) zehirlenme olayı için devreye girmesini talep etmişti. OPCW, Navalny'den alınan örnekleri Fransa ve İsviçre'deki bağımsız laboratuvarlara göndererek gerekli incelemeyi başlatmıştı.