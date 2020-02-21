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  3. Almanya'daki ırkçı saldırgan hakkında yeni gelişme!

Almanya'daki ırkçı saldırgan hakkında yeni gelişme!

Almanya'daki ırkçı saldırgan hakkında yeni gelişme!

Almanya’nın Hanau kentinde ırkçı terör saldırısını gerçekleştiren saldırgan Tobias R’nin katliam gerçekleştirdiği kafeye 6 gün önce gelerek keşif yaptığı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kameradan alınan fotoğrafta, ırkçı terörist Tobias R’nin yeşil ceket ile mavi bir bere giydiği görülüyor. 

AA'nın haberine göre; 15 Şubat Cumartesi günü yaptığı keşfin ardından, saldırganın katliamı planladığı tahmin ediliyor.

IRKÇI TERÖR SALDIRISINDA 9 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Almanya'nın Hanau kentinde dün gece saatlerinde iki kafeye düzenlenen ırkçı terör saldırısında, aralarında Türklerin de bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Özel harekat timinin düzenlediği operasyonda, saldırıyı gerçekleştiren ırkçı terörist 43 yaşındaki Tobias R. ve 72 yaşındaki annesi evinde ölü bulunmuştu.

Saldırgan Tobias R'nin avcılık belgesi olduğu ve ardında bir mektupla video bıraktığı kaydedilmişti.


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