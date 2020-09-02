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  3. Almanya'da polis şiddeti daha da tırmanıyor! Hamile kadını copla dövdüler
02 Eylül 2020 Çarşamba 03:16 | Son Güncelleme:

Almanya'da polis şiddeti daha da tırmanıyor! Hamile kadını copla dövdüler

Almanya'da polis şiddeti daha da tırmanıyor! Hamile kadını copla dövdüler

Almanya'nın başkenti Berlin'de koronavirüs önlemlerini protesto eden kadınlara şiddet uygulayan polis tepki çekti. Kadınlardan birinin hamile olduğu ve çığlık çığlığa yardım istediği görüldü.

Berlin’de, Tiergarten’de bulunan Zafer Anıtı önünde izinsiz toplanan göstericilere polis müdahale etti. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, 4 polisin bir kadını yere yatırarak kelepçelemek istediği, kadının direnmesi üzerine polislerden birinin kadına şiddetli şekilde yumruk attığı görüldü. Görüntülerin sosyal medyaya yansıması üzerine kullanıcılar, polisin protestocuya şiddet uygulamasına tepki gösterdi.

BİR DE SORUŞTURMA

Berlin polisinden yapılan açıklamada, Kovid-19 önlemlerine uymayan söz konusu kadının, gözaltına alınmak istenirken şiddete uğramasının ardından soruşturma açıldığı kaydedildi. Alman medyasında yer alan haberlerde, polisin şiddet uyguladığı diğer bir kadının da hamile olduğu ve polis tarafından yere yatırılarak üzerine basıldığı öğrenildi. Polisin açıklamasında, hamile kadının polise tükürdüğü ve mukavemette bulunduğu ifade edilerek, iki kadının da hastaneye gitmeyi reddettikleri belirtildi.

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