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  3. Almanya'da DAEŞ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Almanya'da DAEŞ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Almanya'da DAEŞ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Almanya'da düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla 4 Tacikistan vatandaşı gözaltına alındı.

Federal Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 9 Nisan'da çıkarılan yakalama emri nedeniyle aranan Tacikistan vatandaşları Azizjon B, Muhammadali G, Farhodshoh K. ve Sunatullokh K'nin bu sabah Essen, Neuss, Siegen ve Heinsberg'de gözaltına alındığı duyuruldu.

Açıklamada, güvenlik birimlerinin zanlıların evleri ve Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinde 6 noktada daha arama yaptığı aktarıldı.

Açıklamada, Suriye ve Afganistan'da bulunan örgüt üyesi 2 "üst düzey" isimden talimat alan zanlıların, Almanya'da ABD'nin askeri kurumlarına saldırı düzenlemeyi planladığı kaydedildi.

Zanlıların tutuklanmaları talebiyle bugün hakim karşısına çıkarılması bekleniyor.


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