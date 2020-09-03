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  3. Almanya'da bir evde beş çocuğun cansız bedeni bulundu
03 Eylül 2020 Perşembe 16:04 | Son Güncelleme:

Almanya'da bir evde beş çocuğun cansız bedeni bulundu

Almanya'da bir evde beş çocuğun cansız bedeni bulundu
DHA

Almanya'nın Solingen kentinde bir evde beş çocuğun cansız bedeninin bulunduğu açıklandı.

Alman polisi ülkenin Solingen kentindeki bir evde beş çocuğun cansız bedenini buldu. Çocukların kimliği ve ölüm nedeniyle ilgili araştırma yapılıyor.

DHA'da yer alan haberde Wuppertal polisi sözcüsü, çocukları kimin bulduğuna dair bilgi vermezken; çocukların ölüm nedeninin henüz belirlenemediğini açıkladı.

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