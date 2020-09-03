Almanya'da bir evde beş çocuğun cansız bedeni bulundu

Alman polisi ülkenin Solingen kentindeki bir evde beş çocuğun cansız bedenini buldu. Çocukların kimliği ve ölüm nedeniyle ilgili araştırma yapılıyor.



DHA'da yer alan haberde Wuppertal polisi sözcüsü, çocukları kimin bulduğuna dair bilgi vermezken; çocukların ölüm nedeninin henüz belirlenemediğini açıkladı.