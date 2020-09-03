03 Eylül 2020 Perşembe 16:04 | Son Güncelleme:DHA
Alman polisi ülkenin Solingen kentindeki bir evde beş çocuğun cansız bedenini buldu. Çocukların kimliği ve ölüm nedeniyle ilgili araştırma yapılıyor.
Almanya'da bir evde beş çocuğun cansız bedeni bulundu
Almanya'nın Solingen kentinde bir evde beş çocuğun cansız bedeninin bulunduğu açıklandı.
Alman polisi ülkenin Solingen kentindeki bir evde beş çocuğun cansız bedenini buldu. Çocukların kimliği ve ölüm nedeniyle ilgili araştırma yapılıyor.
DHA'da yer alan haberde Wuppertal polisi sözcüsü, çocukları kimin bulduğuna dair bilgi vermezken; çocukların ölüm nedeninin henüz belirlenemediğini açıkladı.