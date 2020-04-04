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  3. Almanya, satın aldığı maskelere ABD'nin el koyduğunu iddia etti

Almanya, satın aldığı maskelere ABD'nin el koyduğunu iddia etti

Almanya, satın aldığı maskelere ABD'nin el koyduğunu iddia etti

Almanya'nın koronavirüse karşı mücadele için kullanmak üzere satın aldığı 200 bin koruyucu maskeye ABD'nin el koyduğu iddia edildi.

Almanya'nın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadelede kullanmak üzere satın aldığı 200 bin koruyucu maskeye ABD'nin el koyduğu öne sürüldü.

AA'nın aktardığı habere göre, Berlin İçişleri Senatörü Andreas Geisel, yaptığı açıklamada, eyalet yönetiminin satın aldığı, koronavirüs ve enfeksiyona karşı koruma sağlayabilen "FFP-2" maskelere Tayland'ın başkenti Bangkok'ta ABD'nin el koyduğunu söyledi.

Geisel, ABD'yi sert dille eleştirerek, 'ABD'nin yaptığı modern korsanlık eylemidir.' dedi.

Federal hükümetten ABD'yi uluslararası kurallara uymaya çağırmasını isteyen Geisel, 'Transatlantik ortaklara böyle davranamazsınız. Küresel kriz zamanlarında bile vahşi Batı yöntemleri uygulanmamalıdır.' diye konuştu.

Alman medyası, maskelerin Berlin eyaletince, ABD'li firmadan satın alındığını ancak Çin'de üretildiklerini yazdı.

Haberlerde eyalet yönetiminin ödediği paranın iade edildiği belirtildi.


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