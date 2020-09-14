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14 Eylül 2020 Pazartesi 17:38 | Son Güncelleme:

Almanya Başbakanı Merkel, siyasete nokta koymaya hazırlanıyor

Almanya Başbakanı Merkel, siyasete nokta koymaya hazırlanıyor
DHA

Almanya Başbakanı Angela Merkel, partisi Hristiyan Demokrat Birliği yürütme komitesi, yeni liderini seçmek için hazırlıklara başladı. 4 Aralık'ta Stuttgart'ta kongreye gidilecek.

Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) yürütme komitesi, yeni liderini seçmek için 4 Aralık'ta Stuttgart'ta kongreye gidiyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel tekrar aday olmayacak.

DHA'nın haberine göre, Merkel'in partisi Hristiyan Demokrat Birliği yürütme komitesi, yeni liderini seçmek için hazırlıklara başladı.

SEÇİM TEK GÜNDE TAMAMLANACAK

4 Aralık'ta Stuttgart'ta kongre yapmayı planlayan komite, seçimi pandemiden dolayı tek güne indirdi. Yeni seçilecek CDU başkanı, partinin Almanya başbakanlığı için öne çıkaracağı aday olma konusunda avantaj sahibi olacak.

BİR DAHA ADAY OLMAYACAK

Başbakan Merkel 2005’ten beri iktidarda yer alırken, 2021 Ekim’ine kadar yapılması planlanan Almanya federal seçimlerinde tekrar aday olmayacağını açıklamıştı. Annegret Kramp-Karrenbauer ise Şubat ayında artık Merkel’in halefi olmayı istemediğini ve CDU liderliğinden çekildiğini duyurmuştu.

<p>Editör Duygu Gecü Yüzseven /duygu.gecu@turkmedya.com.tr</p>

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