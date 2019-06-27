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  3. Almanya Başbakanı Merkel ikinci kez titreme nöbeti geçirdi

Almanya Başbakanı Merkel ikinci kez titreme nöbeti geçirdi

Almanya Başbakanı Merkel ikinci kez titreme nöbeti geçirdi

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ikinci kez titreme nöbeti geçirdi.

Başbakan Angela Merkel, Cumhurbaşkanlığına ait Bellevue Sarayı’nda düzenlenen yeni Adalet Bakanı Christine Lambrecht’in mazbata töreninde titremeye başladı. Birden tüm vücudu titreyen Merkel'in kendisini kontrol etmek için uğraş verdiği ancak yine de titremeyi önleyemediği görüldü.

Merkel, titremesinin ardından getirilen suyu reddetti.

Şansölye Merkel'in ikinci kez titremesi, Alman medyasında sağlık durumunun sorgulanmasına yol açtı.

Merkel, geçen hafta, ülkeyi ziyaret eden Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelensky’yi karşılama töreni sırasında titreme nöbeti geçirmişti.

Tüm yüzü beyazlaşan, vücut kontrolünü kaybetmemek ve düşmemek için yumruklarını sıkan Merkel, kollarını birbirine bağlamaya çalışmıştı.

Merkel, titremesine gerekçe olarak, sıcak hava ve su kaybını göstermişti.

Başbakan Merkel, planlandığı üzere bugün Japonya'daki G20 Zirvesi'ne katılmak üzere Osaka'ya hareket edecek.

 

AA

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