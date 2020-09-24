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24 Eylül 2020 Perşembe 01:43 | Son Güncelleme:

Alman elçiden küstah yazı

Alman elçiden küstah yazı

Almanya'nın eski Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann, Almanya'daki Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesinde Türkiye-AB gerginliğini konu alan küstah bir makale kaleme aldı.

Almanya’da yayınlanan Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesinde Türkiye ile AB arasında süren gerginlikle ilgili bir makale kaleme alan Almanya’nın eski Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann, Başkan Erdoğan’ın “nefesinin kesilmesinin” ardından Türkiye ile yeniden dost olacaklarını belirtti. Erdmann iki ay öncesine kadar büyükelçi olarak görev yapıyordu.  

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