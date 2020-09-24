Alman elçiden küstah yazı

Almanya’da yayınlanan Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesinde Türkiye ile AB arasında süren gerginlikle ilgili bir makale kaleme alan Almanya’nın eski Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann, Başkan Erdoğan’ın “nefesinin kesilmesinin” ardından Türkiye ile yeniden dost olacaklarını belirtti. Erdmann iki ay öncesine kadar büyükelçi olarak görev yapıyordu.