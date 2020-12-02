Alİyev'den ‘bölücü' Fransa'ya tepki! 'En iyisi Ermenilere Marsilya'yı verin'

Ermenistan’ın dün itibarıyla Dağlık Karabağ’ın Laçin kentinden çekilmesi vesilesiyle ulusa sesleniş konuşması yapan Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev, Karabağ’ın bağımsızlığını tanıma kararı alan Fransa Senatosu’na seslendi. Aliyev, “Fransa Senatosu’nun bizim meselemizle ne ilgisi var? Fransa AGİT Minsk Grubu’nun eş başkanı. Bugüne kadar bir taşı taş üstüne koydu mu? Sorunun çözümü için adım attı mı? Çok istiyorlarsa versinler Marsilya’yı Ermeniler orada kendilerine devlet kursun” ifadelerini kullandı. “Düşmanı topraklarımızdan kovduk ve yeni bir gerçeklik yarattık. Herkes bu gerçekliği kabullenecek.” diyen Aliyev, “Bugün Dağlık Karabağ’da yaşayan Ermeniler Azerbaycan devletinde hayatlarının daha iyi olacağını görecekler” dedi.

‘KARABAĞ SORUNU BİTTİ’



Laçın’ın işgal edilmeden önce burada 50 binden fazla Azerbaycanlının yaşadığını, şimdi bu sayının 80 bine ulaştığını bildiren Aliyev, “Dağlık Karabağ sorununu çözdük. Şimdi böyle bir sorun yok. Bu sorununun devam ettiğini düşünenler yanılıyor” dedi. Öte yandna Dağlık Karabağ ile Ermenistan arasında tek yol olan ve ‘Laçin koridoru’ diye isimlendirilen geçit bölgesinin Laçin kentinin ortasından geçtiğini söyleyen Aliyev, Bakü’nün bunun için yeni koridor kurulmasını ve Laçin ilinin Azerbaycan’a bırakılmasını önerdiklerini söyledi.

ASKERLERDEN BÜYÜK KUTLAMA



Azerbaycan’ın Ağcabedi Rayonu’ndaki askerler, Laçin kentinin de anavatana katılmasının ardından dev Azerbaycan bayrağı ile kutlama yaptı. Kutlamada Türk bayrakları da dikkat çekti.



‘RUSYA’NIN VARLIĞI ARTIYOR’



Stoltenberg, 1-2 Aralık’ta yapılacak NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde basın toplantısı düzenledi. Stoltenberg, Moskova’nın nükleer cephanesini modernleştirdiğini ve Suriye ile Libya dahil komşu bölgelere daha fazla asker sevk ettiğini ifade etti. Stoltenberg, “Aynı zamanda Belarus ve Dağlık Karabağ bölgelerindeki kriz nedeniyle Rusya’nın artan mevcudiyetini gözlemliyoruz.” dedi.

ORTAK MERKEZ İÇİN MUTABAKAT İMZALANDI



Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkesin uygulanmasını denetleyecek Türk-Rus Ortak Merkezi’nin kuruluş ve görev esaslarına ilişkin teknik detaylara yönelik görüşmelerin tamamlanarak mutabakat imzalandığını açıkladı. 11 Kasım’da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu arasında imzalanan mutabakat zaptı çerçevesinde ortaya çıkan merkezin “en kısa sürede faaliyete geçirileceği” bildirildi. Rusya Savunma Bakanlığı da Azerbaycan topraklarına kurulacak merkezdeki personelin her iki taraftan eşit sayıda olacağını duyurdu.

LAÇİN’E BAYRAK DİKİLDİ



Ermenistan’ın 1992’de işgal ettiği Laçin iline 28 yıl sonra giren Azerbaycan askerleri, kent merkezine bayrak dikti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı’nın paylaştığı görüntülerde, şehre giren askerlerin komutanı, Laçın’da bayrak asılan binanın önünde Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e hitaben, “Sayın Başkomutanım, Azerbaycan bayrağı Laçın kentinde dalgalanmaktadır. Yaşasın Azerbaycan. Yaşasın Başkomutan. Karabağ, Azerbaycan’dır.” şeklinde konuşma yaptı.