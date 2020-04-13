Afrin'de mayın patlaması sonucu 1 çoban hayatını kaybetti

Afrin ilçe merkezi çevresinde tarım arazisinde YPG/PKK'nın döşediği mayın, bir çobanın sürülerini otlattığı sırada infilak etti.



Çoban, yaşamını yitirdi.



Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) Zeytin Dalı Harekatı'yla teröristlerden temizlediği Afrin bölgesinde mayın temizleme çalışmaları sürüyor. Ancak teröristlerin sivil yaşam alanlarına tuzakladığı mayınlar zaman zaman can kayıplarına neden oluyor.

AA