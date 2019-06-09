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09 Haziran 2019 Pazar 12:55 | Son Güncelleme: 09 Haziran 2019 Pazar 12:55

Afganistan'da Taliban saldırısı: 15 ölü

Afganistan'da Taliban saldırısı: 15 ölü

Afganistan'ın batısındaki Gor'da korucu karakoluna Taliban'ın düzenlediği saldırıda 14 korucu ile 1 sivil hayatını kaybetti.

Afganistan'ın batısındaki Gor Valiliği sözcüsü Abdulhay Hatibi, basına yaptığı açıklamada, Taliban'ın, Gor'un Devletyar ilçesindeki korucu karakoluna saldırmasının ardından çatışma çıktığını belirtti.

Çatışmada 14 korucunun yaşamını yitirdiğini ifade eden Hatibi, 7 korucunun yaralandığını söyledi.

Hatibi, çatışmada Taliban'ın da kayıp verdiğini kaydetti.

Gor il Şura Vekili Abdul Hamid Natiki, çatışmada bir sivilin de hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı.

(AA)

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