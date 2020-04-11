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  3. Afganistan'da düzenlenen bombalı saldırıda 3 sivil hayatını kaybetti

Afganistan'da düzenlenen bombalı saldırıda 3 sivil hayatını kaybetti

Afganistan'da düzenlenen bombalı saldırıda 3 sivil hayatını kaybetti

Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinin Spin Buldak ilçesinde piknik alanına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu üç sivil hayatını kaybetti.

Kandahar Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Cemal Nasır Barikzey, basına yaptığı açıklamada, Spin Buldak ilçesinde piknik yapılan bölgeye yerleştirilen bombanın patlatıldığını belirtti.

Barikzey, saldırıda üç sivilin yaşamını yitirdiğini, ikisinin yaralandığını söyledi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

AA


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