Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,7057
  • 7,4934
  • 372.01
  • 108097
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Afganistan'da camiye bombalı saldırı!
02 Haziran 2020 Salı 18:18 | Son Güncelleme:

Afganistan'da camiye bombalı saldırı!

Afganistan'da camiye bombalı saldırı!

Afganistan'in başkenti Kabil'in Wazir Akbar Khan bölgesinde patlama sesi duyuldu. Yerel kaynaklara göre, Wazir Akbar Khan camisine bir roket isabet etti.

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Vezir Ekber Han Camisi'ne düzenlenen bombalı saldırıda ülkenin önemli din alimlerinden imam Muhammed Ayaz Niyazi ile bir kişi hayatını kaybetti.

AA'nın aktardığı habere göre, İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Vezir Ekber Han Camisi'ne yerleştirilen bombanın, akşam namazı sırasında patlatıldığını söyledi.

Aryen, saldırıda ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Niyazi ile bir sivilin yaşamını yitirdiğini, 2 kişinin yaralandığını ve cami avlusunda patlamaya hazır başka bir bombanın etkisiz hale getirildiğini kaydetti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.


Kamu bankalarından 4 Yeni Finansman Destek Paketi
İspanya'da son iki gündür koronavirüs kaynaklı ölüm kaydedilmedi
Lidya dönemine ait! İlk para örneği ele geçirildi
ABD iç savaşa mı sürükleniyor?
Tansiyonu yükseltecek hamle! Ukrayna askerini gözaltına aldılar
Suriyeli sanatçı, yıkılan binanın duvarı üzerinde Floyd'un resmini çizdi

Suriyeli sanatçı, yıkılan binanın duvarı üzerinde Floyd'un resmini çizdi

Çorum'da arazide bulunan 20 günlük karaca yavrusu koruma altına al

Çorum'da arazide bulunan 20 günlük karaca yavrusu koruma altına alındı

Karadeniz'de zararlı kelebek tehlikesi

Karadeniz'de zararlı kelebek tehlikesi

Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlı

Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı