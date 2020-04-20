Afganistan'da bombalı saldırıda 6 sivil öldü
Afganistan'ın Paktika vilayetinin Barmal ilçesinde düzenlenen bombalı saldırıda 6 sivil hayatını kaybetti.
203. Tander Kolordu Komutanlığı Sözcüsü İmal Mumand, basına yaptığı açıklamada, Barmal ilçesinin Merge köyünde yol kenarına yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan aracın bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını belirtti.
Saldırıda 6 sivilin yaşamını yitirdiğini ifade eden Mumand, saldırıdan Taliban'ı sorumlu tuttu.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.