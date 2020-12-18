18 Aralık 2020 Cuma 14:28 | Son Güncelleme:
Afganistan'da bombalı saldırı: 15 sivil öldü
AA
Afganistan'ın Gazne vilayetinde bir törene düzenlenen bombalı saldırıda 15 sivil öldü.
Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryen, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Gazne'nin Geylan ilçesine bağlı Agucan köyünde düzenlenen Kur'an-ı Kerim hatim törenine bomba yüklü 3 tekerlekli motosikletle saldırı düzenlendiğini belirtti.
AA'da yer alan habere göre Aryen, saldırıda 15 sivilin yaşamını yitirdiğini, 20 sivilin ise yaralandığını aktardı.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.