  • $7,6614
  • 9,3974
  • 464.7
  • 1409.64
18 Aralık 2020 Cuma 14:28 | Son Güncelleme:

Afganistan'da bombalı saldırı: 15 sivil öldü

Afganistan'da bombalı saldırı: 15 sivil öldü
AA

Afganistan'ın Gazne vilayetinde bir törene düzenlenen bombalı saldırıda 15 sivil öldü.

Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryen, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Gazne'nin Geylan ilçesine bağlı Agucan köyünde düzenlenen Kur'an-ı Kerim hatim törenine bomba yüklü 3 tekerlekli motosikletle saldırı düzenlendiğini belirtti.

AA'da yer alan habere göre Aryen, saldırıda 15 sivilin yaşamını yitirdiğini, 20 sivilin ise yaralandığını aktardı. 

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

<p>CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik haddini aşan açıklamalard

CHP'li Özgür Özel haddini aştı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

MSB: Ege Denizi'nin kuzeyinde 8 uçak ile eğitim uçuşu yapıldı

Burdur'da kazı çalışmasında hazine bulundu

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.