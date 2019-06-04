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04 Haziran 2019 Salı 11:19 | Son Güncelleme: 04 Haziran 2019 Salı 11:19

Afganistan'da bayram namazı çıkışında bombalı saldırı: 2 ölü

Afganistan'da bayram namazı çıkışında bombalı saldırı: 2 ölü

Afganistan'ın kuzeyindeki Bağlan vilayetinin Nahreyin ilçesinde bayram namazı çıkışında cami kapısında düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişinin öldüğü bildirildi.

Afganistan'ın kuzeyindeki Bağlan vilayetinin Nahreyin ilçesinde bayram namazı çıkışında cami kapısında düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişinin öldüğü bildirildi. Bağlan Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Ahmet Cavid Beşarat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, motosiklete yerleştirilen bombanın, ilçe merkezindeki bir caminin kapısında bayram namazı çıkışında patlatıldığını belirtti. Saldırıda 2 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Beşarat, 12 kişinin de yaralandığını söyledi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

(AA)

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