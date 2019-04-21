Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8361
  • 6,5577
  • 239.906
  • 96.861
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Afganistan Cumhurbaşkanı Gani'nin görev süresi uzatıldı

Afganistan Cumhurbaşkanı Gani'nin görev süresi uzatıldı

Afganistan Cumhurbaşkanı Gani'nin görev süresi uzatıldı

Afganistan Yüksek Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin, seçim yapılana kadar görevine devam edeceğini açıkladı.

x

Afganistan Yüksek Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin, seçim yapılana kadar görevine devam edeceğini açıkladı.

Afganistan Yüksek Mahkemesinden yapılan açıklamada, bir ay sonra görev süresi bitecek Gani'nin cumhurbaşkanlığı seçimlerine kadar görevini devam ettireceği bildirildi.

Afganistan'da cumhurbaşkanlığı seçimleri 28 Eylül'de yapılacak.

AA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Hatice Demet Akalın'a ateş püskürdü
Oğlunu kaybeden Eşref Kolçak zor günler geçiriyor
Serenay Aktaş ve Hakan Sabancı yeniden bir arada
Nilperi'nin Bebek'te gece yürüyüşü
Sinan Akçıl'ın eski sevgilisinden evliliğe ilk yorum
Yumurtalı sandviç tarifimiz ile mutlu bir güne ´merhaba´ diyebilirsiniz...

Sabah kahvaltıda ne yesem diye düşünüyorsanız sizin için harika bir tarifimiz var: Yumurtalı sandviç

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Ölüme ramak kala genç kızı polis kurtardı