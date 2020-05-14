ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'den Rusya itirafı

Washington merkezli Hudson Enstitüsünde konuşan ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, ABD'nin Suriye'de bulundurduğu gücün faydalarını görmeye başladıklarını ifade ederek, ülkesinin Afganistan'da olduğu gibi Suriye'de de çıkmaza girdiği iddialarını reddetti.

AA'nın aktardığı habere göre, ABD'nin Suriye'deki politikasının bölgedeki düşmanlarına baskı uygulamak olduğunu belirten Jeffrey, şu değerlendirmede bulundu:

"Takip ettiğimiz politikanın akıllıca bir politika olduğunu düşünüyoruz."

Jeffrey, şu ifadeleri kullandı:

"Burası (Suriye) Afganistan veya Vietnam değil. Burası (ABD için) bir çıkmaz değil. Benim işim bu savaşı Ruslar için bir çıkmaz haline getirmektir."