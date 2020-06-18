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  3. ABD'den Ukrayna'ya devriye botu satışına onay
18 Haziran 2020 Perşembe 01:08 | Son Güncelleme:

ABD'den Ukrayna'ya devriye botu satışına onay

ABD'den Ukrayna'ya devriye botu satışına onay

ABD Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'ya 600 milyon dolar değerinde devriye botlarının satışına onay verdi.

ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı'ndan yapılan açıklamada, Bakanlığın, 16 adet Mark IV tipi Devriye Botlarının Ukrayna'ya satılmasına karar verdiği ve bu satışa ilişkin Kongre'ye tebligat gönderildiği kaydedildi.

AA'nın aktardığı habere göre, satış paketine botlarda kullanılacak silah ve iletişim sistemlerinin de bulunduğu, satışın bedelinin 600 milyon dolar olduğu belirtildi.

Ukrayna'ya satışın tamamlanabilmesi için ABD Kongresinden 30 gün içinde herhangi bir itiraz gelmemesi gerekiyor. 

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