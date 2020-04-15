ABD'den gündemi sarsacak iddia! 2018'de uyarmış

Yeni tip corona virüs salgını nedeniyle dünya genelinde binlerce insan yaşamını yitirirken, ABD ve Çin’in küresel salgın üzerinden gelişen polemiği giderek derinleşiyor. ABD basınında çıkan habere göre, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın 2018’de, Vuhan’da yarasalar gibi hayvanlarda corona virüs çalışmaları yapan laboratuvarda yeterli güvenlik tedbirlerinin alınmadığı ve SARS benzeri yeni bir salgına neden olma potansiyeline sahip olduğu konusunda uyarıda bulunduğunu yazdı.

"ABD'Lİ YETKİLİLER WUHAN'DAKİ ENSTİTÜYÜ 2018'DE ZİYARET ETTİ"

Haberde, Wuhan Başkonsolosu Jamison Fouss ve Pekin Büyükelçiliği Çevre, Bilim, Teknoloji ve Sağlık Danışmanı Rick Switzer tarafından liderlik edilen bir ABD heyetinin Vuhan seviye dört biyogüvenlik laboratuvarını Ocak’tan Mart 2018’e kadar birçok kez ziyaret ettiğini yazdı.

LABORATUVARDAKİ PERSONEL BİLGİLERİ GİZLİ DOSYADA

Ayrıca haberde ABD'li heyetin laboratuvarın güvenlik önlemlerini artırmasına yardımcı olmak için yardım isteyen 2 ‘hassas fakat gizli olmayan’ dosyayı Washington’a geri gönderdiği ifadelerine yer verildi. ABD medyasının aktardığı haberde, 19 Ocak 2018 tarihli gizli ibareli dosyada ABD'li heyetin Vuhan Viroloji Enstitüsü laboratuvarındaki bilim insanları ile görüşmesinde enstitüde eğitilmiş teknisyen ve araştırmacı eksikliği bulunduğu notunun düşüldüğü belirtildi.

(DHA)