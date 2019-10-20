ABD'deki Türk gençlerini bekleyen büyük tehlike! Evlilik başına 20 bin TL

Günay’ın tweetleri şöyle:

-Amerika’nın sahte evlilik piyasası yükselişte. Bu piyasanın önemli müşterileri arasında Türk gençleri de var. ABD’ye Türkiye’den öğrenci, turist ve yatırımcı gibi vizelerle gelen Türk gençleri binlerce dolar karşılığında sahte evlilik yaparak “Green Card” almaya çalışıyor.



- Türk gençleri evlilik başına ortalama 20 Bin dolar ödüyor ve evlenmeyi kabul eden kişinin çeşitli çinsel, duygusal ve ekonomik istismarlarına göz yummak zorunda kalıyorlar. Türk gençleri çoğunlukla Latin Amerika kökenli kişilerle sahte evlilik yapıyorlar.



-Gençler bu evliliklerden çoğunlukla ailelerine bahsetmiyorlar. Garson ve kasiyer olarak zor şartlarda çalışıp biriktirdikleri emeklerini sonu belli olmayan bir sahte evlilik için harcıyorlar. Evlenen kişi Green Card alıp ABD’de çalışma ve yaşama iznine sahip olmayı hedefliyor.



-Evlenmeye razı olan kişiler çoğunlukla daha önce sahte evlilik yapmış kişilerin arkadaşlarından oluşuyor. Evliliğin ilk yılında 10 Bin, ikinci yılında ise paranın geri kalanı ödeniyor.



EKONOMİK İSTİSMAR DEVAM EDİYOR



-Sahte evliliğin resmi makamlara gerçek gibi gösterilmesi için tatile gidilmesi, ortak banka hesabı açılması, romantik akşam yemekleri yenmesi ve bunların fotoğrafla belgelenmesi gerekiyor. Bu yüzden ekonomik istismar süreç boyunca devam ediyor.



EVLİLİĞİN SAHTE OLDUĞU ORTAYA ÇIKINCA…



-Evliliğin sahte olduğu ortaya çıkınca ABD pasaportu olan kişiye hapis cezası, 250 Bin dolar para cezası ile yabancı biriyle yeniden evlenmekten men edilmesi gibi cezalar veriliyor. Yabancı genç önce hapis yatıyor sonra da ülkesine sınır dışı ediliyor.



-Maalesef bu yöntemle ABD’de kalmaya çalışan çok sayıda Türk genci var ve bu grup hem kız hem de erkeklerden oluşuyor. Bazıları ise “aşık numarası yapıp” para ödemeden durumu idare etmeye çalışıyor.



-Yukarıdaki bilgiler üzerinde çalıştığım dosya haberin sadece bir kısmı ve yargılama içermiyor, sadece durum tespitinden ibarettir. Tamamlanınca paylaşacağım.