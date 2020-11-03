ABD'de tarihi seçim... 46. başkan kim olacak?

ABD Başkanı Doland Trump ve Demokratların adayı Joe Biden, bugün sandıkta kozlarını paylaşacak. ABD Başkanı’nın yanı sıra, 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi’nin üyeleri ve 100 sandalyeli Senato’nun 33 üyesi belli olacak. Seçilen başkan 20 Ocak’ta yapılacak yemin töreninin ardından göreve başlayacak ve 20 Ocak 2025’e kadar ülkeyi yönetecek.

KORONA KORKUSU



ABD’de oy kullanma usülleri eyaletten eyalete farklılık gösteriyor. Belirlenen seçim merkezlerinde oy kullanma seçeneği her eyalette varken, posta yolu ile oy kullanmak da mümkün. Bazı eyaletlerde seçmene doğrudan oy pusulaları gönderilirken, bazı eyaletler seçmenin posta yoluyla oy kullanmak için başvuruda bulunması gibi ek şartlar koşuyor.

REKABETİN ODAĞINDA TÜRKİYE DE VAR



TÜRKİYE

TRUMP: Döneminde ABD-Türkiye ilişkileri ciddi krizler yaşasa da Trump, her fırsatta Başkan Erdoğan’ı çok sevdiğini söylüyor, bölgede sorunların Erdoğan’ın liderliğinde çözülebileceğini sık sık tekrarlıyor.

BIDEN: Suriye’deki terör gruplarına açıkça destek veren Biden’ın Erdoğan karşısında Türkiye’de muhalefete destek verilmeri gerektiği yönündeki sözleri basına yansımıştı. Biden Doğu Akdeniz’de Yunan ve Rum tezlerine yakın.

DIŞ POLİTİKA

TRUMP: ABD’nin toprakları dışında tuttuğu asker sayısının azaltılmasını istiyor, Çin’e uygulanan gümrük vergilerinin devam etmesi gerektiğini söylüyor.

BIDEN: Müttefik ve uluslararası örgütlerle ilişkileri yeniden düzeltmek istediğini belirtiyor. Çin’in görmezden gelinemeyeceğini söylüyor.

KORONAVİRÜS



TRUMP: Önceliği aşı için yapılan çalışmaların hızlandırılması.

BIDEN: Ülke çapında bir temas-takip programı oluşturmak, herkese ücretsiz test imkanı.

EKONOMİ

TRUMP: 10 milyon kişiye istihdam yaratmak ve 1 milyon işletmeye destek var.

BIDEN: Kamu hizmetlerine kaynak için yüksek gelir grubuna vergi artışı.