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  3. ABD'de küçük uçak düştü: 3 ölü
31 Ağustos 2020 Pazartesi 08:57 | Son Güncelleme:

ABD'de küçük uçak düştü: 3 ölü

ABD'de küçük uçak düştü: 3 ölü
AA

ABD'nin Teksas eyaletinde küçük bir uçağın düşmesi sonucu 3 kişi öldü.

Yerel yetkililer, olayın Houston'ın 137 kilometre kuzeybatısında Bryan kentinde Coulter Field havaalanında meydana geldiğini açıkladı.

Federal Havacılık İdaresi Sözcüsü Lynn Lunsford, düşen uçağın tek motorlu Piper PA24 tipi olduğunu ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi.

Uçakta 3 kişi hayatını kaybederken, bir kişi de ağır yaralandı.

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