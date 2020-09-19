ABD'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 922 kişi hayatını kaybetti

Kovid-19 salgınının merkezi ve en fazla can kaybının görüldüğü ülke olmayı sürdüren ABD'de, son 24 saatte 922 kişi hayatını kaybetti.

AA'nın "Worldometer" internet sitesinden derlediği habere göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 50 bin 795 artışla 6 milyon 928 bin 412'ye ulaştı.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 203 bin 188'e çıktı.

Ülkede iyileşenlerin sayısı 4 milyon 192 bini geçerken, yapılan test sayısı ise 96 milyon 250 bini aştı.