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  • ABD'de koronavirüs aşısının dağıtımı başlandı... İlk seferler Brüksel-Chicago arasında yapıldı
28 Kasım 2020 Cumartesi 18:17 | Son Güncelleme:

ABD'de koronavirüs aşısının dağıtımı başlandı... İlk seferler Brüksel-Chicago arasında yapıldı

ABD'de koronavirüs aşısının dağıtımı başlandı... İlk seferler Brüksel-Chicago arasında yapıldı
AA

Amerikan ilaç firması Pfizer'in koronavirüse karşı geliştirdiği aşının, dağıtım merkezlerine gönderilmek üzere United Airlines havayolu şirketinin uçuşlarıyla ABD'ye sevkiyatına başlandığı iddia edildi.

Business Insider sitesinin, Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in geliştirdiği aşının sevkiyatı için United Airlines'ın uçakları kullanılıyor.

AA'nın aktardığı habere göre, ilk seferler Brüksel-Chicago arasında yapıldığı, aşıların, Chicago'dan dağıtım merkezlerine ulaştırılmasının planladığı belirtildi.

Federal Havacılık İdaresinin (FAA), kuru buzla paketlenerek yapılması gereken aşı sevkiyatına onay verdiği belirtildi.

Acil kullanım için ABD Gıda ve İlaç Dairesine (FDA) başvuruda bulunan Pfizer ve BioNTech, Avrupa'da da halihazırda kurumlara müracaat etmeye başlamıştı.

Klinik denemelerde Pfizer ve Biontech'in aşı adayı yüzde 95, Moderna'nın aşı adayı yüzde 95,4, AstraZeneca ve Oxford aşısı ise tek doz uygulamada yüzde 70, bir yarım ve bir tam doz uygulamada yüzde 90 etkili oldu.

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