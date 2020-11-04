ABD'de Kanye West seçimi kaybetti... Gözünü 2024'e dikti

ABD başkanlık seçiminde sonuçlar belli olurken seçimin en sansasyonel adaylarından, şimdiye kadar 50 bin oy alan rap şarkıcısı Kanye West, seçimi kaybettiğini kabul etti.

HEDEFi 2024

NTV'de yer verilen habere göre, Kanye West, sonunda başkanlık seçimini kaybettiğini kabul etti. Oy sayımı esnasında yayınlanan videosunda hala iddialı olduğu görülen ve halinden dolayı sosyal medyada alay konusu edilen 43 yaşındaki rap şarkıcısı, şimdiden gözünü 2024 seçimlerine dikti.

West, seçim sonularını gösteren ABD haritası önündeki fotoğrafını paylaşarak, “Kanye 2024” mesajını yazdı.

50 BİN OY ALDI



ABD’de başkanlık yarışı sonuçları açıklanmaya devam ederken, en sansasyonel adaylardan rap şarkıcısı Kanye West’in şimdiye dek 50 bin oy aldığı açıklandı. Seçime bağımsız aday olarak katılan West’in en fazla oyu Tennessee eyaletinde aldığı öğrenildi.

Metro’nun haberine göre, West bu eyaletten 10 bin oy aldı. Bu da oyların yüzde 0.3’ü anlamına geliyor. Buna göre şarkıcı, eyalette Anayasa Partisi, Yeşil Parti, Sosyalizm ve Özgürlük Partisi’ni geçti. Ancak Özgürlük Partisi’nden Jo Jorgensen 19 bin oyla West’in önüne geçti.

Tennessee eyaletinde Trump oyların yüzde 61.1’ini aldı. Seçimin şimdiye kadar belli olan sonuçlarına göre West, Trump’ın, rakibi Biden’dan fazla oy aldığı yerlerde yüksek oranda oy elde etti. West en çok Arkansas, Idaho, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Oklahoma ve Utah’ta oy aldı.

Seçimde oy sayımı hala devam ederken Kim Kardashian’la evli olan dört çocuk babası rapçinin Beyaz Saray hayaline ulaşıp ulaşamayacağını ekran başında izlerken görüldüğü video sosyal medyada büyük ilgi gördü.