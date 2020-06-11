ABD'de ikinci dalga endişesi... Hazine Bakanı Mnuchin itiraf etti: Ekonomiyi yeniden durduramayız

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, katıldığı bir televizyon programında, ABD ekonomisinde bu yılın 3'üncü ve 4'üncü çeyreklerinde bir toparlanmanın öngörüldüğünü aktardı.

AA'nın aktardığı habere göre, Kovid-19 salgınında ikinci dalganın olması halinde nasıl bir yol izleneceğine ilişkin soru üzerine Mnuchin, şu değerlendirmede bulundu:

"Ekonomiyi yeniden durduramayız. Ekonomiyi durdurursanız daha fazla zarara neden olacağını öğrendiğimizi düşünüyorum."

Mnuchin, salgının ekonomik etkilerine karşı hazırlanan 3 trilyon dolarlık destek paketini anımsatarak, bunun sadece yaklaşık 1,6 trilyon dolarının kullanıldığını, önümüzdeki aylarda 1 trilyon doların daha ekonomiye aktarılacağını anlattı.

Hazine Bakanı Mnuchin, ekonominin ihtiyaç duyması halinde Kongre'den ilave mali destek talep edilebileceğini ifade etti.

New York borsası, Kovid-19 salgınında ikinci dalgaya ilişkin endişelerle güne düşüşle başlamıştı. ABD medyasında yer alan haberlere göre, Texas, Florida ve California gibi eyaletlerde Kovid-19 vakalarında artış kaydedilmişti.

Öte yandan, ABD Merkez Bankasının (Fed) dün yaptığı açıklamada, Kovid-19 krizinin yakın dönemde ekonomik faaliyet, istihdam ve enflasyon üzerinde baskı yaratmaya devam edeceği ve orta vadede ekonomik görünüm üzerinde önemli riskler oluşturduğu vurgulanmıştı.