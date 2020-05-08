ABD'de bir ayda 20,5 milyon işsiz

ABD'de tarım dışı istihdam corona virüs pandemisi nedeniyle tarihi düşük seviyelere geriledi, Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre tarım dışı istihdam nisanda 20.5 milyon azalırken işsizlik oranı yüzde 4.4'ten yüzde 14.7'ye yükseldi. İstihdam böylece 1939'a kadar giden veri setinin en hızlı düşüşünü kaydetti.

Ortalama saatlik kazançlar aylık yüzde 0.4, yıllık yüzde 7.9 ile beklentilerin üzerinde arttı. İşgücüne katılım oranı yüzde 62.7'den yüzde 60.2'ye geriledi.

Çarşamba günü açıklanan veriye göre ülkede ADP özel sektör istihdamı da 20.2 milyon azalarak tarihi düşüş kaydetmişti.