Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,741
  • 7,5713
  • 367.278
  • 109111
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. ABD Savunma Bakanı'ndan 'Floyd' protestolarıyla ilgili flaş açıklama
03 Haziran 2020 Çarşamba 17:29 | Son Güncelleme:

ABD Savunma Bakanı'ndan 'Floyd' protestolarıyla ilgili flaş açıklama

ABD Savunma Bakanı'ndan 'Floyd' protestolarıyla ilgili flaş açıklama

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, ordunun ABD'deki protestoları durdurma konusunda son çare olması gerektiğini söyledi. Esper yaptığı açıklamada, Savunma Bakanlığı'nı politikadan uzak tutmaya çalıştığını da sözlerine ekledi. Esperin, bu ifadelerinin ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarına ters düşmesi dikkat çekti.

Esper yaptığı açıklamada, Savunma Bakanlığı'nı politikadan uzak tutmaya çalıştığını da sözlerine ekledi. Esper'in, bu ifadelerinin ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarına ters düşmesi dikkat çekti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yapıyor
Valilik duyurdu: İstanbul'da otobüs ve metrolarda kapasitenin üçte biri oranında yolcu alınacak
MEB açıkladı! Okulların başlayacağı tarih belli oldu
Meclis'e kapağı atan Gladio artıkları
5 yıldızlı otelde akılalmaz görüntü! Maldivlere çevirmek için yere bunu sermişler
Hitit kentinde 3500 yıllık küvet

Hitit kentinde 3500 yıllık küvet

ABD ordusu harekete geçti! Başkente yığınak yapılıy

ABD ordusu harekete geçti! Başkente yığınak yapılıyor

AK Parti MYK Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında to

AK Parti MYK Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı

Yeni AKM'nin kaba inşaatı tamamlandı

Yeni AKM'nin kaba inşaatı tamamlandı