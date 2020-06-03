03 Haziran 2020 Çarşamba 17:29 | Son Güncelleme:
ABD Savunma Bakanı'ndan 'Floyd' protestolarıyla ilgili flaş açıklama
ABD Savunma Bakanı Mark Esper, ordunun ABD'deki protestoları durdurma konusunda son çare olması gerektiğini söyledi. Esper yaptığı açıklamada, Savunma Bakanlığı'nı politikadan uzak tutmaya çalıştığını da sözlerine ekledi. Esperin, bu ifadelerinin ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarına ters düşmesi dikkat çekti.
Esper yaptığı açıklamada, Savunma Bakanlığı'nı politikadan uzak tutmaya çalıştığını da sözlerine ekledi. Esper'in, bu ifadelerinin ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarına ters düşmesi dikkat çekti.