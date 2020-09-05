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  3. ABD Savunma Bakanı Esper'den ihanet anlaşması tebriği: Açık diyalog ve işbirliği tarihi bir adım
05 Eylül 2020 Cumartesi 11:24 | Son Güncelleme:

ABD Savunma Bakanı Esper'den ihanet anlaşması tebriği: Açık diyalog ve işbirliği tarihi bir adım

ABD Savunma Bakanı Esper'den ihanet anlaşması tebriği: Açık diyalog ve işbirliği tarihi bir adım
AA

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Mark Esper, İsrailli mevkidaşı Benny Gantz'i arayarak BAE ile yapılan ihanet anlaşması konusunu ele aldı.

Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, Esper'in Gantz ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, "Bakan Esper, Bakan Gantz'ı, İbrahim Anlaşması kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail arasında ilişkilerin normalleştirilmesi için atılan tarihi adımdan dolayı tebrik etti." denildi.

AA'nın aktardığı habere göreİki bakanın söz konusu anlaşmanın ABD ile İsrail ilişkileri ve savunma öncelikleri üzerindeki etkisini de ele aldığı belirtilen açıklamada, bakanların açık diyalog ve işbirliği konusunda da mutabık kaldığı kaydedildi.

Geçen ay BAE ve İsrail ABD'nin arabuluculuk ettiği bir anlaşma ile ilişkileri normalleştirme konusunda mutabık kaldığını duyurmuştu.

1979'da Mısır, 1994'te Ürdün'den sonra İsrail ile barış anlaşması imzalayan üçüncü Arap ülkesi BAE oldu.

Abu Dabi'nin bu adımına hemen her gün İsrail saldırılarına maruz kalan Filistin halkı ve Filistin yönetiminin yanı sıra birçok Müslüman ülke tepki gösterdi.

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