ABD rekortmen aileyi konuşuyor... Bebek 27 annesi 29 yaşında

Doğal yollardan çocuk sahibi olamayan çift, embriyo transferi yaptırdı. İlk nakilde, 24 yıl önce dondurulan embriyodan Emma isimli kızları oldu. Kardeş de isteyen çift, ikinci transferi yaptırdı. Bu yıl ekimde dünyaya gelen Molly, Ekim 1992’de dondurulduktan 28 yıl sonra doğdu. Böylece canlı doğum gerçekleşen en uzun süre dondurulmuş embriyo olarak tıp literatürüne geçti. Dondurulduğu tarih düşünüldüğünde teknik olarak 27 yaşında olan Molly, 29 yaşındaki annesinden 2 yaş küçük.